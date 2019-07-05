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Зеленський: ми зобов'язані паралельно закінчувати війну і відновлювати Донбас

Новини » Політика    05.07.2019 - 18:48
Зеленський: ми зобов'язані паралельно закінчувати війну і відновлювати Донбас
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами президента, соціально-гуманітарні питання на Донбасі можна вирішувати вже зараз

Україна зобов'язана паралельно закінчувати війну на Донбасі і відновлювати регіон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку область, повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський зробив акцент на важливості забезпечення якісного водопостачання в Донецькій області. У зв'язку з цим президент спілкувався з цього приводу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Крім того, серед пріоритетів - відновлення Краматорського аеропорту і погашення заборгованості по зарплаті на шахтах.

Також Зеленський зазначив, що соціально-гуманітарні питання на Донбасі можна вирішувати вже зараз, а не шукати винних або списувати на війну.

"Ми зобов'язані паралельно закінчувати війну і відновлювати Донбас", - підкреслив він.

Президент нагадав, що у вересні відбудеться великий бізнес-форум для залучення коштів для допомоги Донбасу, куди запрошені інвестори з різних країн.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також назвав першочергові завдання на Донбасі.

Крім того, президент заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив забезпечити безперебійне водопостачання на Донбасі, надавши КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача електроенергії".

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