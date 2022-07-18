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Данілов заявив про певний паритет на фронті: "Але хотілося б більшого"

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України встановили паритет у певних позиціях на фронті боротьби проти російської агресії. Проте Україна сподівається на додаткове озброєння від західних партнерів, аби збільшити сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Що стосується паритету. Сьогодні у нас дійсно вже зовсім інша ситуація, ніж була місяць тому. Завдяки тому, що ми отримуємо необхідну кількість зброї від наших партнерів, ми встановили певний паритет у певних позиціях. Чи достатньо цього сьогодні? Хотілося б більшого", - сказав він.

Данілов також зазначив, що найближчим часом відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн", на якій, зокрема, буде міністр оборони України Олексій Резніков.

"Будемо думати, що наші партнери будуть додавати нам зброю, щоб це не було паритетом, а було перебільшенням у нашу користь, щоб у нас була можливість закінчити цю війну", - сказав векретар РБНО.

Він сподівається, що на зустрічі будуть "сюрпризи" для України.

Нагадаємо, четверта зустріч союзників у форматі "Рамштайн-4" відбудеться 20 липня і цього разу пройде в онлайн-режимі.

Окрім цього, Данілов заявив, що західна зброя вже змінює хід війни і назвав три головні ефекти від озброєння.

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Олексій Данілов