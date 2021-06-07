В Україні почався аудит надр за рішенням РНБО. Шукають "сплячі" ліцензії

За рішенням Ради нацбезпеки і оборони України розпочався повний аудит усіх українських надр та їх користувачів. Це є пріоритетним питанням для української влади.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30" .

За його словами, аудит українських надр включає пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і "сплячих ліцензій".

"Перше питання - це надра України, їх використання. Довгий час ця галузь асоціювалася з корупцією і незаконним видобутком. Тому останні два роки ми прагнемо впроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення в такій ситуації", - сказав президент.

Він заявив, що доступною всім стала геологічна інформація - спеціальний дозвіл на видобуток надр можна придбати сьогодні на відкритих аукціонах.

"Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління і були основою для впровадження економічного паспорта українців. Коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці гроші на навчання в Україні", - сказав глава держави.