ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні почався аудит надр за рішенням РНБО. Шукають "сплячі" ліцензії

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 червня 2021 11:21
В Україні почався аудит надр за рішенням РНБО. Шукають "сплячі" ліцензії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

За рішенням Ради нацбезпеки і оборони України розпочався повний аудит усіх українських надр та їх користувачів. Це є пріоритетним питанням для української влади.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30".

За його словами, аудит українських надр включає пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і "сплячих ліцензій".

"Перше питання - це надра України, їх використання. Довгий час ця галузь асоціювалася з корупцією і незаконним видобутком. Тому останні два роки ми прагнемо впроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення в такій ситуації", - сказав президент.

Він заявив, що доступною всім стала геологічна інформація - спеціальний дозвіл на видобуток надр можна придбати сьогодні на відкритих аукціонах.

"Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління і були основою для впровадження економічного паспорта українців. Коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці гроші на навчання в Україні", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про відновлення лісів.

Також президент підписав указ про заборону пластикових пакетів в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський РНБО недра
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС