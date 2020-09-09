Данілов про війну на Донбасі: не домовимося мирно, вдамося до інших рішень

Якщо Україні не вдасться мирно домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі, то українській владі доведеться вдатися до інших рішень. Мова йде про рішення Ради національної безпеки й оборони, ухвалені у грудні 2019 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми маємо спробувати домовитися з РФ, щоб вони пішли з нашої хати. Якщо це не вдасться, то ми маємо повне рішення вдатися до наших проектів рішень РНБО. Ми робитимемо все від нас залежне, щоб вирішити все мирним шляхом", - заявив він.

Данілов зазначив, що зараз сценарій врегулювання ситуації на Донбасі розгортається за першим рішенням РНБО. Однак, він відмовився розповідати, які ще варіанти розвитку подій на Донбасі було ухвалено Радою нацбезпеки й оборони.

"Я не можу розголошувати, що буде далі", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в Офісі президента затвердили 5 сценаріїв повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ці сценарії розробили на засіданні РНБО в рамках підготовки до нормандської зустрічі у Парижі.

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна на Донбасі завершиться до кінця 2020 року, а передумовою цьому стане майбутня зустріч "нормандської четвірки" у Берліні.