На нараді в ОП затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу

Фото: нарада в ОП (president.gov.ua)

Нарада відбулася ввечері 3 грудня

В Офісі президента України Володимира Зеленського ввечері 3 грудня відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до зустрічі у нормандському форматі, під час якої затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Зазначається, що на нараді обговорили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зокрема, було окреслено позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами.

"Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії", - йдеться в повідомленні.

На нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей Зеленський дав доручення Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення операції Об’єднаних сил.

Вирішено, що перед зустріччю у нормандському форматі відбудеться засідання РНБО під головуванням Зеленського.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 3 грудня провела координаційну нараду на якій було обговорено сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Раніше в Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли, що засідання Ради національної безпеки та оборони перед нормандською зустріччю має відбутися завтра, 4 грудня.