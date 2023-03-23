Данилов ответил на заявления об одной попытке контрнаступления Украины

Секретарь СНБО отметил, что последним информационным трендом является разговор о "едином шансе" и не последнюю возможность для ВСУ провести контрнаступление. Однако он отрицает это мнение, заявив, что украинское контрнаступление не ограничено во времени.

"Наше наступление будет продолжаться до границ 1991 года и, как и борьба за свободу, не ограничено временем", - подчеркнул Данилов.

Напомним, на днях президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, чтобы освободить территории, ведь, по его словам, на еще один может не хватить ресурсов.

Ранее мы также сообщали, что в апреле Павел хочет посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

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