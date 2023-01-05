RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов ответил на "перемирие": мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Предложение о перемирии в канун Рождества со стороны Кремля не больше, чем лицемерие, которому верить нельзя. Тем более, что проклемлевские власти вообще не имеют никакого отношения к христианству после многочисленных убийств украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", - пообещал он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о "рождественском перемирии".

Как сообщалось, в свою очередь, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на предложение российской стороны о перемирии на Рождество заявил, что перемирие для России может начаться только тогда, когда она выведет оккупационные войска со всей территории Украины.

Напомним, патриарх Кирилл цинично призвал к якобы "рождественскому перемирию". При этом российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на Рождество.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине