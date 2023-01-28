RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов об ударах по военным целям на территории России: Никаких оговорок нет

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники могут атаковать военные цели на территории РФ. Никаких оговорок относительно соответствующих ударов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

"Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы - не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы", - указал чиновник.

В то же время Данилов отметил: "Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к тем процессам, которые происходят на фронте".

Таким образом, он ответил на вопрос о том, может ли Украина получить разрешение для использования уже полученных вооружений, чтобы наносить превентивные удары по военным целям России.

Напомним, ранее мы писали, что начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал новые удары по территории РФ.

Детальнее о том, как удары по территории России могут изменить ход войны - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловВойна России против Украины