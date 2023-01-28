Данилов об ударах по военным целям на территории России: Никаких оговорок нет

Украинские защитники могут атаковать военные цели на территории РФ. Никаких оговорок относительно соответствующих ударов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".
"Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы - не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы", - указал чиновник.
В то же время Данилов отметил: "Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к тем процессам, которые происходят на фронте".
Таким образом, он ответил на вопрос о том, может ли Украина получить разрешение для использования уже полученных вооружений, чтобы наносить превентивные удары по военным целям России.
Напомним, ранее мы писали, что начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал новые удары по территории РФ.
Детальнее о том, как удары по территории России могут изменить ход войны - читайте в материале РБК-Украина.
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