Атаки на НПЗ затронули более 10% мощностей России, - Bloomberg

За последние два дня в Российской Федерации были повреждены объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани примерно в 200 километрах от Москвы, был нанесен по мощности, благодаря которой Россия получает 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в день.

Рязанский НПЗ является основным поставщиком моторного топлива для столичных регионов России.

НПЗ стал второй жертвой ударов, которые за последние два дня повредили объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Пожары на НПЗ и нефтебазах в России

Мы сообщали, что 12 марта беспилотник попал в резервуар нефтехранилища в Орле. Возник пожар.

Сегодня утром стало известно, что в Рязани беспилотники атаковали нефтезавод, из-за чего возник пожар. Кроме этого также известно, что дроны "упали" на территорию Новошахтинского НПЗ.

Источник РБК-Украина рассказал, что Украина атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода в РФ. Речь идет о НПЗ в Рязани, Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской области.

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