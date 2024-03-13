Атаки на НПЗ затронули более 10% мощностей России, - Bloomberg
За последние два дня в Российской Федерации были повреждены объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани примерно в 200 километрах от Москвы, был нанесен по мощности, благодаря которой Россия получает 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в день.
Рязанский НПЗ является основным поставщиком моторного топлива для столичных регионов России.
НПЗ стал второй жертвой ударов, которые за последние два дня повредили объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.
Пожары на НПЗ и нефтебазах в России
Мы сообщали, что 12 марта беспилотник попал в резервуар нефтехранилища в Орле. Возник пожар.
Сегодня утром стало известно, что в Рязани беспилотники атаковали нефтезавод, из-за чего возник пожар. Кроме этого также известно, что дроны "упали" на территорию Новошахтинского НПЗ.
Источник РБК-Украина рассказал, что Украина атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода в РФ. Речь идет о НПЗ в Рязани, Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской области.
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