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Данилов об участии Беларуси в войне: договоренности нет, но Путин может продолжить давление

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Беларусь, вероятно, пока не согласилась на требования России о прямом участии в войне против Украины, но Москва может продолжать свое давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова в интервью Kyiv Post.

По словам Данилова, сейчас украинская сторона смотрит на действия Беларуси в вопросе возможного прямого участия в войне.

"Действия показывают, что окончательной договоренности пока нет. Но это не значит, что Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) не будет продолжать попытки давления на Лукашенко (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.)", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что Путин уже не впервые хочет втянуть Лукашенко в "кровавую мясорубку". Но белорусский диктатор понимает, что "если он пойдет на это, то ему конец, и очень скоро. Никто ни в Украине, ни в Беларуси, ни в других странах мира ему этого не простит".

"Я могу сказать, что у Беларуси и России совершенно разные взгляды. Это разные народы, хотя Россия говорит, что они братские", - добавил Данилов.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Института изучения войны (ISW), в ходе визита Путина в Беларусь Лукашенко, вероятно, не согласился на предложение задействовать свои войска в войне против Украины.

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