Данилов об участии Беларуси в войне: договоренности нет, но Путин может продолжить давление

По словам Данилова, сейчас украинская сторона смотрит на действия Беларуси в вопросе возможного прямого участия в войне.

"Действия показывают, что окончательной договоренности пока нет. Но это не значит, что Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) не будет продолжать попытки давления на Лукашенко (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.)", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что Путин уже не впервые хочет втянуть Лукашенко в "кровавую мясорубку". Но белорусский диктатор понимает, что "если он пойдет на это, то ему конец, и очень скоро. Никто ни в Украине, ни в Беларуси, ни в других странах мира ему этого не простит".

"Я могу сказать, что у Беларуси и России совершенно разные взгляды. Это разные народы, хотя Россия говорит, что они братские", - добавил Данилов.