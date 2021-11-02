Данілов про "стягування" російських військ до України: свідома дезінформація

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що публікації про нібито стягування російських військ до кордону України - це свідома дезінформація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Зокрема, він прокоментував публікацію видання Politico, яке стверджує про стягування російських військ.

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так - те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день це не відповідає дійсності", - зазначив Данілов.

За його словами, українська сторона спостерігає за всіма процесами і не підтверджує концентрацію російських військ. Він також підкреслив, що ситуація біля кордону в останні дні не змінювалася.

"Нехай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому - ви побачите одні і ті ж фотографії", - додав Данілов.