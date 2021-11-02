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Данилов о "стягивании" российских войск к Украине: сознательная дезинформация

Новина українською →
Киев, Вторник 02 ноября 2021 14:20
Данилов о "стягивании" российских войск к Украине: сознательная дезинформация Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что публикации о якобы стягивании российских войск к границе Украины - это сознательная дезинформация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, он прокомментировал публикацию издания Politico, которое утверждает о стягивании российских войск.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так - то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности", - отметил Данилов.

По его словам, украинская сторона наблюдает за всеми процессами и не подтверждает концентрацию российских войск. Он также подчеркнул, что ситуация возле границы в последние дни не менялась.

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад - вы увидите одни и те же фотографии", - добавил Данилов.

Напомним, Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают скопление войск Российской Федерации недалеко от северной границы Украины.

У президента России Владимира Путина уже назвали это информационным вбросом.

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Российская Федерация Алексей Данилов
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