Данилов о "стягивании" российских войск к Украине: сознательная дезинформация

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что публикации о якобы стягивании российских войск к границе Украины - это сознательная дезинформация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

В частности, он прокомментировал публикацию издания Politico, которое утверждает о стягивании российских войск.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так - то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности", - отметил Данилов.

По его словам, украинская сторона наблюдает за всеми процессами и не подтверждает концентрацию российских войск. Он также подчеркнул, что ситуация возле границы в последние дни не менялась.

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад - вы увидите одни и те же фотографии", - добавил Данилов.