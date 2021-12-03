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Данілов: створення територіальної оборони треба завершити в стислі терміни

Автор: Юлія Бойко

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що створення територіальної оборони потрібно завершити в стислі терміни. Особливо на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.

Повідомляється, що він провів міжвідомчу нараду щодо виконання вимог закону про основи національного спротиву, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

"В умовах ескалації гібридної агресії РФ, загострення ситуації навколо наших кордонів цей закон є одним з фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави", - заявив він.

За його словами, треба в максимально стислі терміни завершити процес формування командування сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад і батальйонів сил територіальної оборони з урахуванням рівня загроз в кожному регіоні України.

"Всі рішення необхідно приймати з точки зору національних інтересів", - підкреслив Данілов, зазначивши доцільність перегляду підходу до розміщення і комплектації підрозділів територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше в територіальній обороні Києва розповіли, чи виросло число добровольців на тлі загрози вторгнення Росії.

Детальніше про територіальну оборону читайте в матеріалі "Зимовий бій. Чи готова Україна до партизанської війни з Росією".

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РНБООлексій Данілов