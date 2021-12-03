Данілов: створення територіальної оборони треба завершити в стислі терміни

Повідомляється, що він провів міжвідомчу нараду щодо виконання вимог закону про основи національного спротиву, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

"В умовах ескалації гібридної агресії РФ, загострення ситуації навколо наших кордонів цей закон є одним з фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави", - заявив він.

За його словами, треба в максимально стислі терміни завершити процес формування командування сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад і батальйонів сил територіальної оборони з урахуванням рівня загроз в кожному регіоні України.

"Всі рішення необхідно приймати з точки зору національних інтересів", - підкреслив Данілов, зазначивши доцільність перегляду підходу до розміщення і комплектації підрозділів територіальної оборони.