Данілов: створення територіальної оборони треба завершити в стислі терміни

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що створення територіальної оборони потрібно завершити в стислі терміни. Особливо на тлі загрози російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.
Повідомляється, що він провів міжвідомчу нараду щодо виконання вимог закону про основи національного спротиву, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.
"В умовах ескалації гібридної агресії РФ, загострення ситуації навколо наших кордонів цей закон є одним з фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави", - заявив він.
За його словами, треба в максимально стислі терміни завершити процес формування командування сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад і батальйонів сил територіальної оборони з урахуванням рівня загроз в кожному регіоні України.
"Всі рішення необхідно приймати з точки зору національних інтересів", - підкреслив Данілов, зазначивши доцільність перегляду підходу до розміщення і комплектації підрозділів територіальної оборони.
Нагадаємо, раніше в територіальній обороні Києва розповіли, чи виросло число добровольців на тлі загрози вторгнення Росії.
Детальніше про територіальну оборону читайте в матеріалі "Зимовий бій. Чи готова Україна до партизанської війни з Росією".