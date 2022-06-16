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Данілов повідомив, де перебувають більшість полонених захисників Маріуполя

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Київ, Четвер 16 червня 2022 05:06
Данілов повідомив, де перебувають більшість полонених захисників Маріуполя Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Більшість захисників Маріуполя перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області. Ведуться переговори про їх звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова під час телемарафону.

За його словами, в полоні в "ДНР" знаходяться набагато більше, ніж 200 бійців.

"Ще раз підкреслюю: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там знаходяться, ми не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і все, знаходяться на території Донецької області", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що на тему звільнення або обміну потрібно говорити обережно, щоб не зірвати переговори.

"Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов'язково були виконані. І всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов'язково повернулися живими і здоровими", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, 2 червня Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військовослужбовців у форматі "160 на 160".

Як зазначив брат одного зі зниклих безвісти бійця "Азова", у військовий госпіталь у Києві були доставлені як мінімум дві вантажівки з тілами, частина з яких сильно обгоріла.

Згідно з останніми даними, в російському полоні знаходяться 2 439 захисників Маріуполя.

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