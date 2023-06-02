Данилов о словах спецпредставителя Китая насчет переговоров с РФ: двери для диалога закрыты

"Мы двери (для переговоров - ред.) не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты довольно крепко. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу - что с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) мы никаких переговоров вести не собираемся", - отметил Данилов, комментируя недавние слова спецпредставителя Китая Ли Хуэя.

Он заявил, что мнение других стран по переговорам объясняется тем, что они отстаивают свои собственные интересы и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления".

Данилов напомнил, что условия Украины для завершения войны достаточно простые: границы 91-го года, ответственность Путина и его сообщников за все преступления, компенсации за ущерб и гарантии безопасности для нашей страны.

Что сказал спецспредставитель Китая

Напомним, сегодня Ли Хуэй утверждал, что ни Россия, ни Украина "не закрывали двери для мирных переговоров". Такое мнение он высказал после визита в Москву, Киев и другие города стран Европы.

При этом он уточнял, что страна-агрессор якобы никогда не выступала против диалога для завершения войны.

Спецпредставитель утверждал, что его стране нужно продолжать активно работать над миром между Россией и Украиной.