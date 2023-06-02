Данилов о словах спецпредставителя Китая насчет переговоров с РФ: двери для диалога закрыты

Украина держит закрытыми двери для переговоров с Россией и не собирается начинать диалог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Мы двери (для переговоров - ред.) не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты довольно крепко. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу - что с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) мы никаких переговоров вести не собираемся", - отметил Данилов, комментируя недавние слова спецпредставителя Китая Ли Хуэя.
Он заявил, что мнение других стран по переговорам объясняется тем, что они отстаивают свои собственные интересы и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления".
Данилов напомнил, что условия Украины для завершения войны достаточно простые: границы 91-го года, ответственность Путина и его сообщников за все преступления, компенсации за ущерб и гарантии безопасности для нашей страны.
Напомним, сегодня Ли Хуэй утверждал, что ни Россия, ни Украина "не закрывали двери для мирных переговоров". Такое мнение он высказал после визита в Москву, Киев и другие города стран Европы.
При этом он уточнял, что страна-агрессор якобы никогда не выступала против диалога для завершения войны.
Спецпредставитель утверждал, что его стране нужно продолжать активно работать над миром между Россией и Украиной.
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