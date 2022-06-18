Данілов: ситуація на фронті складна, ми далекі від завершення війни

Україна далека від завершення війни з Російською Федерацією, у противника дуже великі ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова для The Globe and Mail.

"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели", - зазначив він.

За його словами, російська армія перевершує в артилерії та важкій техніці.

"Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця", - підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що війна закінчиться тільки тоді, коли російські війська залишать українську територію, включаючи Донбас і Крим. При цьому він не виключає можливість тимчасового врегулювання шляхом переговорів.

"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - додав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на сьогодні серйозних мирних переговорів не ведеться, а на питання, як довго триватиме війна, ніхто не може відповісти.