Данілов зробив заяву щодо звільнення Криму та звернувся до місцевих колаборантів

"Крим - суверенна територія України. Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією. Звертаю увагу! Кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про військові об’єкти та техніку на території АРК", - написав Данілов, прикріпивши до повідомлення посилання на Telegram-канал СБУ.

Деокупація Криму

Нагадаємо, раніше в Міноборони запевнили, що завдання України - це вихід на межі держави 1991 року, тож наші бійці поступово звільнятимуть всі свої території, включаючи Крим.

Додамо, у Сполучених Штатах Америки заявили, що вони схвалюють застосування Україною їхньої зброї у Криму.

Тим часом в Офісі президента Володимира Зеленського обіцяють окупантам у Криму "дуже яскравий" оксамитовий сезон, зазначаючи, що ЗСУ зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів на півострові.

Примітним є те, що останнім часом в окупованому Криму почастішали вибухи. Чого вартий інцидент на авіабазі в Саках, де росіяни втратили щонайменше 9 літаків, та ще вибухи під Джанкоєм, у Керчі та біля Севастополя.

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