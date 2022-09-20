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В России не будут объявлять всеобщую мобилизацию, - глава оборонного комитета Госдумы

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Москва, Вторник 20 сентября 2022 22:05
В России не будут объявлять всеобщую мобилизацию, - глава оборонного комитета Госдумы Фото: в России не будут объявлять всеобщую мобилизацию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России не намерены начинать всеобщую мобилизацию населения на фоне недавних поправок в Уголовный кодекс РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя оборонного комитета Госдумы РФ Андрея Картаполова.

Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент (президент РФ Владимир Путин - ред.) устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня”, - заявил Картаполов.

По его словам, законопроект о внесении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время", который поддержала сегодня, 20 сентября, Госдума, не принимался под "спецоперацию", а для того, чтобы "исполнять его долгое время".

Напомним, ранее стало известно, что в России людей призывают на фронт под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения или охранников важных объектов.

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