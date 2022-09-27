Данилов рассказал, что Украина согласна обсуждать с РФ. И посоветовал Кремлю поспешить

Чем дольше Россия оттягивает переговоры с Украиной относительно контрибуций и репараций, тем больше будут суммы возмещения убытков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.
"Украина никогда не была против переговоров с РФ... по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы", - написал он.
Данилов уверен, что задачи по освобождению Украины от захватчиков и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме в соответствии с планами и графиками.
Ранее Данилов заявлял, что войну нельзя "замораживать", а ее развязку нельзя откладывать на будущее новыми "минскими соглашениями".
Секретарь СНБО также отметил, что победа Украины в войне против РФ будет нелегкой, но эта война точно не продлится годами.
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