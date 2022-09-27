RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов рассказал, что Украина согласна обсуждать с РФ. И посоветовал Кремлю поспешить

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Чем дольше Россия оттягивает переговоры с Украиной относительно контрибуций и репараций, тем больше будут суммы возмещения убытков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"Украина никогда не была против переговоров с РФ... по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы", - написал он.

Данилов уверен, что задачи по освобождению Украины от захватчиков и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме в соответствии с планами и графиками.

Ранее Данилов заявлял, что войну нельзя "замораживать", а ее развязку нельзя откладывать на будущее новыми "минскими соглашениями".

Секретарь СНБО также отметил, что победа Украины в войне против РФ будет нелегкой, но эта война точно не продлится годами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов