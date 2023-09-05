Данилов рассказал, что готовность Украины к зиме обсудят на ближайшей Ставке

"То, что касается подготовки к зиме. Я могу открыть небольшой занавес, что на ближайшем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего… Президент поставил задачу именно вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, вопрос подготовки к зиме. Оно отдельно выделено вопросом, и оно будет рассматриваться. Потому что для нас это крайне важно, - сказал Данилов.

Он отметил что, несмотря на любое время года украинцы "должны быть в человеческих условиях".

"Другой вопрос – когда Путин атакует не военные объекты, в отличие от нас, а объекты критической инфраструктуры, когда он делает атаки на продовольственные склады, когда он уничтожает то, что по военным законам нельзя было уничтожать, реакция мира есть я могу сказать, эти санкции, которые на сегодня, конечно, они уже 11-й или 12-й пакет, их постоянно считают, они мощные, но имейте в виду, что будут пролонгированы их действия. Если бы эти санкции развернули на 180 градусов и сказали, что в России запрещено что-либо покупать, то была бы совсем другая ситуация”, - считает Данилов.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что в прошлом осенне-зимнем периоде Украина жила в условиях постоянных отключений света из-за ударов армии РФ по объектам энергетики. Но уже к весне ситуацию удалось стабилизировать и обходиться без графиков отключений.

Украина готовится пройти зиму без отключения света и для этого есть необходимые ресурсы. Однако глава Минэнерго Герман Галущенко предупредил: такой сценарий возможен при отсутствии российских ударов по энергосистеме.

Между тем, военно-политическое руководство не исключает новых атак по энергетике Украины со стороны РФ. Правда, на этот раз враг может сделать ставку на дроны, поскольку нет такого запаса, чтобы бить залпом в 100 ракет.

Подробно о том, как Украина готовится к возможным отключениям электроэнергии, читайте в материале РБК-Украина.

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