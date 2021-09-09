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Українська армія може взяти Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, - Данілов

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 23:00
Українська армія може взяти Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українська армія готова визволити окуповані російськими силами Донецьк та Луганськ. Він зазначив, що для цього буде достатньо відповідного наказу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

Однак, як наголосив Данілов, визволення окупованого Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?", - заявив він.

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Збройні сили України Донецьк Луганськ Донбас Олексій Данілов
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