Українська армія може взяти Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українська армія готова визволити окуповані російськими силами Донецьк та Луганськ. Він зазначив, що для цього буде достатньо відповідного наказу президента.

Однак, як наголосив Данілов, визволення окупованого Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?", - заявив він.