Данілов про походження коронавірусу: моя думка - за цим стоїть людина

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що думає про походження коронавірусу в світі. За цим, за його думку, стоїть людина.
Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Моя думка - за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан", - сказав він.
Він оцінив, коли може закінчитись пандемія.
"Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - заявив секретар РНБО.
Нагадаємо, Данілов повідомив, чи введуть в Україні повний локдаун.