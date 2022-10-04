RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует Россию

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Объявленная в России частичная мобилизация действует, как механизм дестабилизации политической ситуации в стране-агрессоре.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на РФ и давлением Запада. План спасения – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен", - отметил Данилов.

Напомним, что новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины. ВСУ следят за тем, как РФ опрокидывает новые силы.

Также ранее сообщалось, что введённая в России мобилизация вскоре подорвет экономику страны. С момента ее объявления около 360 тысяч человек уже отправились в Грузию и Казахстан, чтобы избежать этой участи, а очень многие уехали в другие страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловВторжение России в УкраинуМобилизация в России