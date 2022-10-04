Путинская мобилизация еще больше подорвет российскую экономику, - Politico

Президенту России Владимиру Путину, возможно, удастся мобилизовать 300 тысяч человек, которые, по его словам, ему нужны для войны в Украине. Но с момента объявления мобилизации около 360 тысяч человек уже отправились в Грузию и Казахстан, чтобы избежать этой участи, а очень многие уехали в другие страны.

Как отмечается в материале, чем больше Кремль мобилизует, тем больше мужчин попытается покинуть страну, и это имеет огромные последствия для рабочих мест и, следовательно, для экономики. Поскольку так много мужчин уехали или намерены собрать чемоданы, секторы, критически важные для функционирования общества - от заводов до интернет-провайдеров - находятся под угрозой серьезного сбоя. И у России нет никакого плана, чтобы справиться с этим.

В прошлом месяце многие россияне, видимо, уже пришли к выводу, что мобилизация не за горами. Об этом известно, потому что в августе в Грузию въехало более 260 тысяч россиян - по сравнению с 45 тысячами в августе 2021 года. А за шесть дней после объявления путинской мобилизации в Казахстан въехало почти 100 тысяч россиян. Внезапно забронированные рейс в такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, иллюстрируют исход, происходящий сейчас.

Но и мобилизация, и бегство такого количества людей, по крайней мере, столь же многих, как и призываемых, создадут другую проблему - отсутствие квалифицированных рабочих.

"Мобилизация происходит случайным образом, и поэтому она ударит по экономике. Возможно, не в первый день, но экономика не может просто так работать без этих мужчин и людей, которые бежали", - сказал генерал-лейтенант в отставке Арто Рятю, бывший постоянный секретарь министерства обороны Финляндии.

Если действительно будет мобилизовано больше мужчин, критически важные службы и остальная часть экономики, конечно, столкнутся с большими трудностями. "Мы уже наблюдаем огромную утечку мозгов", - говорит Кари Люхто, профессор экономики, специализирующийся на российской экономике в Университете Турку. - Лучшие люди уезжают из России. Уже этой весной страну покинули десятки тысяч технических специалистов. И у правительства нет плана, как заменить этих людей".