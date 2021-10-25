ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Данілов про поведінку Росії в Європі: виклик, на який не дають адекватних відповідей

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 10:34
Данілов про поведінку Росії в Європі: виклик, на який не дають адекватних відповідей Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Президента Росії Володимира Путіна цікавить Європа, йому дуже не подобається те, як вони поводяться. Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов.

"Причому поведінка росіян в самій Європі - всі ці отруєння людей і так далі - це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей", - заявив Данілов.

За його словами, президент України Володимир Зеленський відкрито хоче, щоб війна закінчилася.

"Але вона повинна закінчитися так, щоб ми не втратили свою територію і свою суб'єктність", - вважає секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов озвучив позицію щодо введення візового режиму між Україною та Росією.

За його словами, для закінчення війни на Донбасі потрібне рішення Володимира Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов Російська Федерація Європа
NEWS
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку