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Зеленский предупредил о новых ударах и планах России перекрыть поставки газа в ЕС

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Киев, Четверг 13 октября 2022 14:51
Зеленский предупредил о новых ударах и планах России перекрыть поставки газа в ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может готовить новые удары по Украине, чтобы разрушить газотранспортную инфраструктуру. Таким образом РФ планирует перекрыть поставки газа в Европу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию ZDF.

Президент предположил, что Россия причастна к утечкам на газопроводах "Северный поток". По его словам, Кремль планирует вовсе перекрыть поставки газа в ЕС, в частности в Германию.

Он считает, что Россия может совершить теракты на своей газотранспортной системе, чтобы потом якобы "в ответ" ударить по инфраструктуре Украины.

"Они совершат удары по газотранспортной системе Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт у себя на территории. Потому что, если они бьют по нашей газотранспортной системе, то понятно, что это они (россияне - ред.). Будут большие штрафные санкции", - объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что, повредив газовую инфраструктуру, россияне потребуют от Германии снять санкции и запустить "Северный поток-2".

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил лидерам G7, как противодействовать ключевому элементу террора России.

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