Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать дефицит снарядов

Дефицит артиллерийских боеприпасов в Украине будет сохраняться. И чтобы компенсировать нехватку снарядов, Украина наращивает производство дронов-камикадзе.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", - сказал Гаврилюк в интервью.

Кроме того, наращивается собственное производство боеприпасов "практически всех номенклатур бывшего СССР", говорит замминистра обороны.

Однако большинство западных систем, которые Украина получила от партнеров, используют другой калибр - наиболее распространенным является 155 мм. Так что вместе с западными компаниями Украина планирует производить такие снаряды на своей территории.

"Мы не можем говорить о производстве большого количества 155-мм снарядов", - отмечает генерал Гаврилюк. Но в следующем году он ожидает, что украинская оборонная промышленность произведет "их достаточно, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно и количеством снарядов, которые могут дать партнеры".

Помощь от ЕС и США

Страны Запада сами столкнулись с большим трудом, пытаясь достигнуть собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся в конвейере", заявила недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Недавно Министерство обороны Эстонии опубликовало отчет "Военная стратегия для победы Украины и поражения России", в котором подсчитали, что Киеву нужно как минимум "200 тысяч снарядов в месяц, чтобы удерживать локальное огневое преимущество". Если такую интенсивность огня поддерживать, европейские и американские запасы опустошатся в течение 2024 года, и потребуется "значительные иностранные закупки боеприпасов".

Министр обороны Эстонии в той же статье оценивает, что за последний год производство в самой России и "обновление" запасов за счет таких стран как Северная Корея выросло втрое, достигнув 3,5 миллиона снарядов в год. А в следующем году, вероятно, достигнет 4,5 миллиона.

Дефицит снарядов

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.