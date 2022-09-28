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Данилов показал делегации ЕС, как в Украине контролируют поставки оружия от партнеров

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Киев, Среда 28 сентября 2022 12:11
Данилов показал делегации ЕС, как в Украине контролируют поставки оружия от партнеров Фото: Данилов показал делегации ЕС, как в Украине контролируют поставки оружия от партнеров (rnbo.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с делегацией Европейского союза. Во время которой он показал участникам систему мониторинга поставок Украине вооружения от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СНБО.

Указано, что во главе делегации был координатор ЕС по борьбе с терроризмом Илкка Сальми, также участниками были представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних дел, Европола, Frontex и Консультативной миссии ЕС в Украине.

"Все оружие, которое предоставляется Украине партнерами, подлежит учету. После пересечения границы каждая единица оружия находится на контроле", - заявил Данилов.

Так, секретарь СНБО Украины продемонстрировал делегации возможности ИАС "СОТА", в частности, ее модуль по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров, который был введен в действие с 24 февраля 2022 года.

Рассматривая вопрос противодействия террористическим угрозам, Данилов отметил, что "террористические процессы сегодня очень пестрые и являются вызовом для всей Европы".

"Россия постоянно прибегала и прибегает к информационному, энергетическому, кибертерроризму и т. д., а сегодня добавила в свой арсенал ядерный терроризм, требующий соответствующих контрдействий со стороны цивилизованного мира", - подчеркнул Данилов.

Известно, что, кроме этого, стороны обсудили практические шаги по реализации сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере внутренней безопасности, пограничного взаимодействия и противодействия международной преступности.

Напомним, недавно, на фоне успешного контрнаступления ВСУ, Украина призвала Запад увеличить поставки оружия.

Добавим, что также стало известно, что США предоставит новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов.

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