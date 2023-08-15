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Данилов о подготовке РФ провокации на Курской АЭС: мы не имеем к этому никакого отношения

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Россия, Вторник 15 августа 2023 21:04
Данилов о подготовке РФ провокации на Курской АЭС: мы не имеем к этому никакого отношения Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина не имеет никакого отношения к планам Российской Федерации устроить провокацию на Курской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

"Я не знаю, какими надо быть больными для того, чтобы делать провокации на своей атомной станции", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что Украина не исключает любого развития событий, однако к этому она не имеет никакого отношения.

"Мы не убиваем их детей, в отличие от них. Если есть атаки наших ВСУ, то это исключительно объекты военного назначения", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов еще раз объяснил, что Украина не атакует никакие гражданские объекты, школы, больницы и детские сады.

Провокация на Курской АЭС

Сегодня стало известно, что российские войска готовят провокацию на Курской атомной электростанции и уже разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения.

По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр.

Всего эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска - 435 тысяч.

Ситуация в соседней Брянской области РФ

Брянская область является приграничной областью России, которая граничит сразу с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Российская сторона часто здесь устраивает провокации на границе с Украиной.

В конце мая в Брянской области РФ по версии россиян якобы произошел ряд "тревожных событий". Там дрон "атаковал" автомобиль Минобороны РФ, а так называемая "украинская ДРГ" якобы пыталась совершить прорыв.

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