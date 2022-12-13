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Данилов оценил вероятность вывода войск России на Рождество

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не согласится на предложение президента Украины Владимира Зеленского о выводе своих войск из нашей страны на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Конечно, на Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут... Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым", - подчеркнул Данилов.

Напомним, вчера, 12 декабря в ходе выступления на саммите "Большой семерки" Зеленский предложил России начать вывод своих войск из Украины на Рождество.

По его словам, таким образом РФ может попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии.

Также мы писали, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает возможным вывод войск России из Украины после деоккупации Луганска или Донецка.

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Владимир ЗеленскийСНБОРождествоАлексей ДаниловВойна России против Украины