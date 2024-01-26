Данилов: ООН обнимает Лаврова, но не может посетить место падения Ил-76

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов осудил Организацию объединенных наций (ООН) из-за ее бездействия вокруг падения Ил-76.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины " Украинскому радио ".

Комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы, Данилов призвал не делать преждевременных выводов и дождаться окончательного выяснения обстоятельств.

"Ситуация находится на контроле у высшего военного политического руководства Украины. Мы понимаем, что и где происходит. Не так много времени осталось дождаться, чтобы мы окончательно узнали, что там произошло", - заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что сегодня Россия, как и раньше после военных преступлений, пытается сделать себя невиновной. В то же время Данилов осудил бездействие ООН.

"ООН - странная институция, она, извините, в объятиях лапает этого Лаврова (министр иностранных дел России Сергей Лавров, - ред.), целуется в десна и при этом не имеет права посетить место, где произошла, на их взгляд, трагедия. Так что же это тогда за ООН? Чем она занимается?", - добавил Данилов.

В частности он отметил бездействие Красного креста, который обязан был находиться на месте падения "буквально за часы".

"Если россияне никого туда не пускают - так они могут там наплести такого, что и на уши не наденешь", - отметил секретарь СНБО.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.