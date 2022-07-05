Данілов пояснив, чому Україна ще не отримала сучасних винищувачів від Заходу
Для того щоб використовувати у війні сучасні винищувачі F-15 чи F-16, слід мати відповідну підготовку та матеріальну базу. Також для цих літаків потрібна відповідна інфраструктура - аеродроми, яких в Україні наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю Апостроф TV.
"Давайте будемо реалістами. Для того, щоб ми могли використовувати F-15 чи F-16, потрібно, щоб наші військові вміли ним користуватися, база технічна була підготовлена, технічний персонал має бути. Чи можемо ми завтра взяти F-15 чи F-16? Якщо всі почнуть цим питанням займатися, то зможемо це питання зрушити", - сказав Данілов.
Він додав, що Україна могла б використовувти аеродроми, які є в країнах НАТО, однак Путін скористається цим і оголосить про напад на Росію з боку НАТО.
"Але є інший ланцюг. Або використовувати аеродроми, які є в країнах НАТО. Але тоді проблема, бо якщо ми використовуємо інфраструктуру НАТО, то Росія буде вважати, що НАТО бере в цьому участь. Є така складна річ, як відрізнити країну і члена НАТО. І тут було багато суперечок, бо такий розподіл треба зробити, треба знайти баланс" - заявив секретар РНБО.
F-15 "Ігл" - американський всепогодний тактичний винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі. Прийнятий на озброєння в 1976 році.
F-16 Fighting Falcon – багатоцільовий винищувач, бойовий літак четвертого покоління, створений Сполученими Штатами, який використовується у десятках країн по всьому світу.
Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що союз для безпеки України має пролягати через Балтійське, Чорне та Каспійське моря.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.