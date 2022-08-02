Данілов назвав заяву генсека ООН про загрозу ядерного знищення світу цинізмом

Наприкінці липня ООН проголосило доступ до чистого, здорового та сталого довкілля універсальним правом людини. В РНБО вважають цинізмом те, що через 5 днів після цього генеральний секретар Антоніу Гутерреш заявив, що людство знаходиться всього в одному прорахунку від ядерного знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю " 24 каналу ".

"Була заява генсека ООН, що світ стоїть на порозі ядерного знищення. Такий цинізм. 28 липня ООН приймає фундаментальне рішення - резолюцію про право кожної людини жити на чистій планеті. І тут вони через 5 днів роблять заяву, що світ стоїть на порозі ядерної катастрофи", - сказав він.

Данілов зазначив, що усі міжнародні інституції мають виконувати свої функції. Саме в цьому і полягає проблема.