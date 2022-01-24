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В РНБО назвали точну кількість російських військ на кордоні з Україною

Автор: Валерія Поліщук

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми бачимо 109 тисяч військових і 10-11 тисяч так званого супроводу. Якщо це для наших партнерів велике збільшення, для нас це не новина", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс закликав НАТО відреагувати на постійне нарощування Росією і Білоруссю військ на кордоні з Європою.

При цьому прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може стати для президента РФ Володимира Путіна "новою Чечнею".

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