Данілов назвав наступний кейс, який будуть розглядати в РНБО

Секретар РНБО розкритикував процеси, які відбуваються в банківській системі.

"Прозвучало прізвище Ігоря Коломойського. Так я можу сказати, якщо б не було спільників в Нацбанку, він не міг би нічого робити... Чи продовжується це зараз? Мені складно сказати, але певні речі, які відбуваються в банківській системі, не дивують. 96 млрд ми сплатили з вами наших власних грошей за ситуацію, що якісь власники щось там не додають. Наступний кейс, який розглядатимуть в РНБО за дорученням президента це саме те, як сталося, що грошей немає, олігархи додатково з'явилися після "банкопадів". І це речі, які мають бути публічними", - сказав Данілов.