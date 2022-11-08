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Данилов напомнил главное условие для переговоров с Россией

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине призвали предоставить системы ПВО, авиацию и другое вооружение. Именно поставки вооружения служат гарантией выполнения главного условия президента Владимира Зеленского по переговорам с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова в Twitter.

"Россия, переговоры. Главное условие президента Украины - восстановление территориальной целостности Украины. Гарантия выполнения - современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия - действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море" , - констатировал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Россией.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории. Причем, по мнению Подоляка, освобождение Херсона не является залогом для начала переговоров.

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Алексей Данилов