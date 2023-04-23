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Данилов о "мирных инициативах": не надо нас сажать за стол переговоров, дайте оружие

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Киев, Воскресенье 23 апреля 2023 10:42
Данилов о "мирных инициативах": не надо нас сажать за стол переговоров, дайте оружие Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украину не нужно уговаривать садиться за стол переговоров с Россией. Однако необходимо больше оружия, ведь это единственный весомый аргумент для РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в Facebook.

Данилов ответил авторам так называемых "мирных инициатив" для Украины, которые часто повторяют российские нарративы.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество", - отметил он.

Секретарь СНБО заявил, что Украине сейчас не нужны переговоры, но необходимо оружие, чтобы остановить врага.

"Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - подчеркнул он.

Напомним, недавно президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Он считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

В МИД Украины ответили бразильскому лидеру и пригласили в Украину, чтобы показать суть российской агрессии.

Кроме того, глава МИД Италии выступил за мирные переговоры между Украиной и РФ, а посредником предложил Китай.

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