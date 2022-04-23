Данілов про Медведчука: дає свідчення на всіх своїх партнерів

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов розповів, що затриманий нардеп Віктор Медведчук зараз дає свідчення на всіх своїх партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова у телемарафоні.
За його словами, Медведчук наразі знаходиться у відповідному місці та дає свідчення на всіх своїх бізнес-партнерів.
"Що стосується сьогодні Медведчука, то за моєю інформацією, він дає покази на всіх своїх партнерів, бізнес-партнерів. Він зараз сидить у відповідному місці. Я дуже дякую нашій контррозвідці", - сказав Данілов.
Раніше ми повідомляли, що Данілов розповідав про обмін Медведчука. Він заявляв, якщо це буде, то із залученням третьої сторони.
Також ми писали, що у Путіна відреагували на прохання Медведчука про обмін.
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