Зеленский рассказал, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению
Украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на материал The Washington Post.
"Осознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих сторонников на Западе дополнительного вооружения", - пишет издание.
По словам президента, Украина будет готова начать наступление, когда получит вооружение, которое было согласовано с союзниками. В частности сроки могут зависеть и от погодных условий, поскольку вдоль линии фронта земля не по сезону влажная.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что первое штурмовое формирование уже готово к началу операции более чем на 90%, однако некоторые определенные подразделения все еще завершают учебные программы за рубежом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Резникова, ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины могут быть переоценены в мире, что может привести к "эмоциональному разочарованию".
В частности, The Washington Post показало, как может развиваться будущее контрнаступление наших воинов.
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