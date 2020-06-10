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Данилов про кібербезпеку: ядерна зброя не захистить від кібератак

Новини » Політика     10.06.2020 - 18:45
Данилов про кібербезпеку: ядерна зброя не захистить від кібератак
Фото: Олексій Данилов (president.gov.ua)

Секретар РНБО та посол Британії обговорили співпрацю у сфері кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що надійний кіберзахист не менш важливий за наявність ядерної зброї. Україна готова поділитися успішним досвідом відбиття кібератак.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Відповідну заяву Данилов зробив під час зустрічі з послом Великобританії Меліндою Сіммонс. Серед іншого, сторони обговорили питання кібербезпеки.

"Наявність ядерної зброї сьогодні не є запорукою безпеки держав, боротьба переноситься у кіберпростір, і ми маємо бути готові до цих викликів", - зазначив Данилов.

За його словами, Україна має досвід боротьби з кібератаками, оскільки щодня відбиває їх зі сторони Росії.

"І ми розуміємо, що цей кібернаступ буде спрямований не лише на Україну, але й на інші держави", - наголосив секретар РНБО, додавши, що Україна готова ділитися набутим досвідом зі стратегічними партнерами.

У свою чергу, Сіммонс заявила, що Британія готова надавати Україні підтримку, зокрема, під час розробки національної стратегії кібербезпеки.

Раніше Британія заявила, що знаходиться у стадії холодної війни з Росією через постійну загрозу кібербезпеці країни.

Також нагадаємо, що росіяни здійснили низку кібератак на уряди європейських країн, зокрема, на німецький Бундестаг.

Наприкінці 2019 року НАТО визначило агресивні дії Росії у кіберпросторі та загалом одною із основних загроз, з якими планує зіткнутися Альянс.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України кибербезопасностькібератака
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