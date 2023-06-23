Данилов об иностранных деталях в ракетах РФ: считаем, что закупки были до вторжения

"Мы предупредили всех партнеров о том, что мы нашли в изделиях, производимых на территории Ирана и России, компоненты, принадлежащие компаниям из стран-партнеров. Но мы считаем, что это были закупки, сделанные заранее, до 24 февраля 2022 года", - рассказал Данилов.

По его словам, Украина наблюдает, не обнаружится ли новых деталей в оружии РФ, которое используется сейчас. Это можно определить при помощи исследования обломков ракет, которые сбивают наши защитники.

"Если появится обход санкций, мы обязательно будем информировать партнеров, чтобы прекратить это раз и навсегда. После первых информирований, я точно знаю, что компании, которые этим занимались, это прекратили", - добавил секретарь СНБО.

Иностранные технологии в оружии РФ

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ракете, которой россияне ударили по Кривому Рогу 13 июня, обнаружили 50 иностранных компонентов. Она была выпущена в России в апреле 2023 года.

При этом 14 июня советник руководителя Офиса президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты ударили по Одессе ракетами с десятками иностранных комплектующих.