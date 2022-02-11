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Данілов про ембарго від Лукашенка: є інші шляхи поставок

Автор: Валерія Поліщук

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо Білорусь припинить постачання Україні паливно-мастильних матеріалів і електрики, то у Києва є план дій. Однак на сьогоднішній день припинень поставок з боку Білорусі не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"У нас є план дій на будь-яку ситуацію... Сьогодні ми не бачимо припинення поставок. Білорусь продовжує постачати паливо в Україну. Якщо вона не буде поставляти, ми знаємо, де ми будемо брати паливо. Якщо країна агресор буде перекривати море, то у нас є Європа, будемо постачати залізничним шляхом, отримувати необхідні обсяги з Європи", - заявив Данілов.

Детальніше про ультиматум Алексендра Лукашенка і що очікує Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна "Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі".

Крім того, раніше Лукашенко пригрозив Україні "військовою відповіддю" у разі її наступу на Донбасі. Він також зазначив, що ця відповідь буде спільною з російською армією.

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РНБОБілорусьОлексій Данілов