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Данилов допустил кадровые решения на предстоящем заседании СНБО по укрытиям в Украине

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны пройдет уже в эту пятницу, 23 июня. Ключевой темой станут укрытия в Украине, могут быть приняты кадровые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, после трагической гибели трех людей в Киеве, которые не смогли попасть в укрытие, было дано задание проверить все укрытия на территории нашей страны.

Данилов уточнил, что эта проверка уже прошла. Результаты рассмотрят на заседании СНБО - докладывать будут министр внутренних дел Игорь Клименко и еще один неназванный министр, который отвечал за проверки (речь о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине).

"По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, которые рассматриваются по состоянию на сегодняшний день", - добавил секретарь СНБО.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты ночью пытались бить по Киеву при помощи баллистических ракет. Украинским защитникам удалось сбить все воздушные цели.

Обломки вражеских ракет упали возле поликлиники в Деснянском районе столицы, где люди не могли попасть в укрытие. В результате происшествия погибли две женщины и ребенок.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на трагедию, подчеркивал, что "может быть нокаут" для ответственных за инцидент.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

При этом были задержаны четверо человек - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

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