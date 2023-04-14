Данилов о деоккупации Крыма: будем использовать все оружие

Он подчеркнул, что Украина не отказывается от Крыма, потому что остров является неотъемлемой частью страны.

"Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области", - заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что ВСУ будут использовать все имеющееся оружие для уничтожения противника.

Напомним, ранее Данилов не исключил отработку новых вооружений украинских военных в Крыму.

Тем временем в МИД рассматривают два пути освобождения Крыма.

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