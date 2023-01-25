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Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На следующей Ставке верховного главнокомандующего планируется принять важные оборонные решения для каждой области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, в последнее время много людей считает, что победа Украины уже "лежит в кармане", и это очень опасно.

"Нам нужно готовиться, нам нужно очень пристально следить за всеми событиями, происходящими на территории наших городов. Более того, могу анонсировать, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего будут приняты определенные решения в разрезе каждой области, находящейся на территории нашей страны. Какие это будут решения, мы вам обязательно сообщим сразу после заседания Ставки", - отметил Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что россияне пытаются использовать украинских криминальных авторитетов для раскачивания ситуации в стране.

Также мы писали, что, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Ставка верховного главнокомандующего принимает решения по военным и тактическим операциям.

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