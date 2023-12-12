RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов анонсировал изменения в мобилизации в Украине уже в ближайшее время

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Новые инициативы в мобилизации в Украине ожидаются уже в ближайшее время. В частности, на следующем заседании Ставки будут рассмотрены предложения, касающиеся изменений в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова ВВС.

"Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос проговаривали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", - сообщил он.

По его словам, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается.

"Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что еще раз подчеркиваю, он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен", - отметил Данилов.

Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы дальше воевать, секретарь СНБО сказал, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.

"У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей", - констатировал он.

Изменения в мобилизации в Украине

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правилах для студентов, но финального текста еще нет. Подробнее о возможных изменениях, которые, вероятно, коснуться отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловМобилизация в Украине