ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Данії суд засудив до в'язниці росіянина за шпигунство

Новость на русском → Ольбург, Вівторок 11 травня 2021 07:49
У Данії суд засудив до в'язниці росіянина за шпигунство Фото: у Данії росіянина посадили на три роки за шпигунство (flickr.com/jakecaptive)
Автор: Артур Родивилов

Суд у данському місті Ольбурзі визнав 36-річного громадянина Росії винним у шпигунської діяльності і призначив йому покарання в три роки позбавлення волі. Крім того, росіянин засуджений до депортації з постійно діючою забороною на зворотний в'їзд до Данії.

Про це повідомляється на сайті судів країни.

Як уточнюється в повідомленні на сайті суду, засуджений "протягом багатьох років збирав інформацію про данський технічний університет, а також про підприємство в Північній Ютландії, передавав цю інформацію російській розвідці, в тому числі за винагороду".

Ім'я засудженого не називається, судове засідання проходило за зачиненими дверима. Захист має намір оскаржити вирок.

Раніше, в грудні, повідомлялося, що прокуратура Данії підозрює росіянина в передачі російській розвідці інформації про данські енергетичні технології. Він перебував під вартою з липня 2020 року, провини своєї не визнав. Справа заснована на результатах масштабного розслідування, проведеного службою поліцейської розвідки.

Перед затриманням інженер-хімік з російським громадянством, який прожив в Данії 12 років, працював у фірмі SetEnergy, розташованій в Ольбурзі. Вона розробляла екологічні паливні елементи. До цього він отримав докторський ступінь в данському технічному університеті.

У березні кількох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали в Болгарії. Затримані не були російськими громадянами.

РБК-Україна раніше писало, що в серпні минулого року Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі кібератака шпионаж
NEWS
В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків
В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом