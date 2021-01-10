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У Данії протестували проти COVID-обмежень, заарештували дев'ять осіб

Данія, Неділя 10 січня 2021 21:17
У Данії протестували проти COVID-обмежень, заарештували дев'ять осіб
Фото: прапор Данії (pinterest.de)
Автор: Юлія Струк

У Данії у суботу пройшли демонстрації проти карантинних обмежень через COVID-19. В ході них заарештували дев'ять осіб.

Про це повідомляє thelocal.dk.

Зазначено, що акції протесту організував громадянський рух "Люди в чорному" в Копенгагені і Ольборзі (четверте за величиною місто в Данії, - ред.).

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Posted by Men In Black, Denmark on Saturday, January 9, 2021

Активісти вигукували гасла проти прем'єр-міністра Метте Фредеріксена. На їхню думку, обмеження є перебільшеними і непотрібними. Протестуючі вважають, що їх ввели для громадського контролю.

Поліція втрутилася у демонстрацію після того, як протестуючі почали кидати в правоохоронців салюти і порожні пляшки.

У Копенгагені заарештували чотирьох активістів, а ще п'ятьох - в Ольборзі.

У Данії не можуть заборонити акції протесту через статтю Конституції про "свободу зібрань".

Нагадаємо, 4 січня у Чехії пройшла акція протесту проти карантинних обмежень через коронавірус. Учасники підійшли до будинку прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша і принесли туди труну.

Як писало РБК-Україна, в декількох містах Чехії, зокрема в столиці - Празі, ввечері 31 грудня люди вийшли на протести проти карантинних обмежень. У столиці на демонстрації вийшли близько сотні людей.

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