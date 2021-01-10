ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Дании протестовали против COVID-ограничений, арестовали девять человек

Дания, Воскресенье 10 января 2021 21:17
В Дании протестовали против COVID-ограничений, арестовали девять человек
Фото: флаг Дании (pinterest.de)
Автор: Юлия Струк

В Дании в субботу прошли демонстрации против карантинных ограничений из-за COVID-19. В ходе них арестовали девять человек.

Об этом сообщает thelocal.dk.

Указано, что акции протеста организовало гражданское движение "Люди в черном" в Копенгагене и Ольборге (четвертый по величине город в Дании, - ред.).

Live fra Rådhuspladsen FOR DANMARK

Posted by Men In Black, Denmark on Saturday, January 9, 2021

Активисты выкрикивали лозунги против премьер-министра Метте Фредериксена. По их мнению, ограничения являются преувеличенными и ненужными. Протестующие полагают, что их ввели для общественного контроля.

Полиция вмешалась в демонстрацию после того, как протестующие начали бросать в правоохранителей салюты и пустые бутылки.

В Копенгагене арестовали четверых активистов, а еще пятерых - в Ольборге.

В Дании не могут запретить акции протеста из-за статьи Конституции о "свободе собраний".

Напомним, 4 января в Чехии прошла акция протеста против карантинных ограничений из-за коронавируса. Участники подошли к дому премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и принесли туда гроб.

Как писало РБК-Украина, в нескольких городах Чехии, в частности в столице – Праге, вечером 31 декабря люди вышли на протесты против карантинных ограничений. В столице на демонстрации вышли около сотни человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ДанияКарантинКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь