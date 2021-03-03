ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Данії виявили випадок зараження бразильським штамом COVID

Новость на русском → Копенгаген, Середа 03 березня 2021 16:32
У Данії виявили випадок зараження бразильським штамом COVID Фото: взяття аналізу на коронавірус (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

У Данії виявили перший випадок зараження бразильським штамом коронавірусу. У країні більшість нових випадків пов'язані з мутаціями.

Про це повідомив в Twitter міністр охорони здоров'я Магнус Хеунике.

Випадок зараження бразильським коронавірусом виявили в столичному регіоні Данії. Тепер в країні будуть ретельно досліджувати можливі нові випадки зараження цим штамом.

Наголошується, що за останній тиждень коефіцієнт зараження звичайним коронавірусом знизився з 1,1 до 0,9, а зараження британським штамом - виріс до 1,28.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії, в місті Брешія вчені виявили "нігерійський" штам. Про це заявив президент Італійського товариства вірусологів та директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо.

Також Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого, чия мати заразилася COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Дания Коронавірус
NEWS
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК